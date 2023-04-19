Благодатный огонь из Иерусалима прибыл в Биробиджан Фото: Биробиджанская епархия

В третий день после Пасхи в Благовещенском соборе прошла божественная литургия, после которой прихожане встретили Благодатный огонь. Прежде чем попасть в областной центр, святыня совершила перелет из Иерусалима в Москву, оттуда в Хабаровск, а уже после ее доставили на машине в Биробиджан.

- Мы принимаем Благодатный огонь с опозданием, но мы в числе первых на Земле встречаем Светлое Христово Воскресение, - сказал архиепископ Ефрем.

Частицы Благодатного огня поместят в специальные лампады, которые священники повезут в свои храмы и церкви. Там святыню раздадут верующим. Прихожане смогут забрать частицу огня домой.

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