Экс-сотрудница полиции передавала посторонним лицам данные об умерших в Хабаровске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Прокурор Центрального района Хабаровска подал иск в суд в защиту прав Российской Федерации. Он потребовал признать недействительной сделку по получению взятки бывшей сотрудницей полиции и взыскать с нее сумму ущерба.
- Хабаровчанка, работая в правоохранительных органах, брала взятки за то, что передавала посторонним лицам персональные данные умерших жителей краевой столицы. В общей сложности она получила 214 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требования прокурора. Женщину не только обязали возместить сумму ущерба, но и приговорили к семи годам лишения свободы условно.
Напомним, ранее в СИЗО Хабаровска заключили травматолога-ортопеда, который навязывал операции пациентам. Жертвами врача стали 28 человек. У многих из них развились необратимые осложнения.
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