Экс-сотрудница полиции передавала посторонним лицам данные об умерших в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокурор Центрального района Хабаровска подал иск в суд в защиту прав Российской Федерации. Он потребовал признать недействительной сделку по получению взятки бывшей сотрудницей полиции и взыскать с нее сумму ущерба.

- Хабаровчанка, работая в правоохранительных органах, брала взятки за то, что передавала посторонним лицам персональные данные умерших жителей краевой столицы. В общей сложности она получила 214 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Суд рассмотрел обращение и удовлетворил требования прокурора. Женщину не только обязали возместить сумму ущерба, но и приговорили к семи годам лишения свободы условно.

Напомним, ранее в СИЗО Хабаровска заключили травматолога-ортопеда, который навязывал операции пациентам. Жертвами врача стали 28 человек. У многих из них развились необратимые осложнения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.