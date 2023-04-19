Увезли на скорой в больницу: женщина попала под машину в Магадане

Молодой водитель сбил пешехода на переходе в Магадане Фото: УГИБДД по Магаданской области

Авария случилась вечером 18 апреля на пересечении Пролетарской и проспекта Ленина. «Тойота Чайзер» не уступила дорогу 64-летней женщине, которая переходила перекресток на зеленый сигнал светофора. Водитель иномарки сбил пешехода, не сбавляя скорости.

- За рулем автомобиля находился 18-летний молодой человек. Пострадавшая получила травмы. На место ДТП была вызвана бригада медиков. Врачи осмотрели женщину и забрали ее в больницу. Сотрудники автоинспекции устанавливают обстоятельства аварии, - рассказали в УГИБДД по Магаданской области.

Напомним, 16 апреля семья с двумя детьми попала в жуткую автокатастрофу в Хабаровском крае. Женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Причиной аварии стало столкновение двух машин. От удара авто семьи выбросило с дороги, оно несколько раз перевернулось и упало в кювет на крышу.

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