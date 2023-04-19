Воинские захоронения благоустроят в Хабаровском крае ко Дню Победы

Воинские захоронения благоустроят в Хабаровском крае Фото: комитет по молодежной политике Хабаровского края

Хабаровский край присоединился к Всероссийской акции «Дорога к обелиску». Она будет проходить в России в течение всего 2023 года. В рамках мероприятия в регионе приведут в порядок аллеи Славы, памятники, обелиски, мемориалы и другие объекты, установленные в память о событиях Великой Отечественной войны. С благоустройством помогут больше 200 юных поисковиков.

- Участники акции «Дорога к обелиску» проделывают большую работу. Мы расспрашиваем краеведов, учителей, работников музеев, разыскиваем информацию в литературе и Сети о воинских мемориалах и обелисках, об истории их появления, - сказал Никита Кобзев, председатель «Поискового движения России» в Хабаровском крае.

Проект позволяет изучить историю Великой Отечественной войны. Акция стала данью благодарности всем, кто погиб на фронтах, защищая Родину. Каждый может внести свой вклад и стать участником мероприятия, обратившись по номеру 8 914-209-13-14.

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