Фура превратилась в груду металлолома: большегруз попал в аварию в Хабаровском крае

Грузовик врезался в дорожные ограждения на трассе «Уссури» в Хабаровском крае Фото: УМВД России по ЕАО

Авария произошла ранним утром 19 апреля на 101 километре трассы А-370 «Уссури». Большегруз с прицепом ехал со стороны Хабаровска во Владивосток. Около 5:00 грузовик «Скания» проезжал участок, где велись дорожные работы. 44-летний водитель фуры не сбавил скорость, из-за чего потерял контроль над машиной.

- Водитель не справился с управлением и наехал на временные барьеры, установленные в зоне проведения дорожных работ, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

В результате удара грузовик сильно смялся. Прицеп занесло, и он завалился набок. К счастью, водитель фуры не пострадал. На месте работают сотрудники автоинспекции. Полиция проведет проверку случившегося.

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