Конкурс «Смарт Диалог» для представителей власти, НКО и бизнеса проходит в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае проходит конкурс «Смарт Диалог». Принять участие в нем могут представители власти, некоммерческие организации (НКО) и бизнесмены. Конкурсанты должны представить решения, направленные на развитие здравоохранения, социальной политики и образования. Также в конкурсе могут участвовать уже реализованные проекты, которые соответствуют требованиям.

Подать заявку на участие можно на платформе «Смартека» до 18 июня. Оценивать работы конкурсантов будут представители АСИ, АНО «Диалог», эксперты по направлениям конкурса, специалисты федеральных и краевых властей.

По словам Владимира Табака, главы АНО «Диалог Регионы», такие проекты позволяют находить новые направления и решения для развития регионов.

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