Делегация из Китая приехала в Хабаровск Фото: минэкономразвития Хабаровского края
В правительстве Хабаровского края прошла встреча с делегацией народного правительства китайского города Фуюань. На повестке были вопросы развития территории острова Большой Уссурийский.
Правительство Хабаровского края работает над изменением статуса пункта пропуска Хабаровск - Фуюань на грузопассажирский. Такое поручение дал Михаил Дегтярев, губернатор региона. В таком решении заинтересованы обе стороны. Оно позволит дальше работать над развитием стратегического партнерства между Россией и Китаем.
По результатам встречи участники договорились продолжить совместную работу с ответственными органами власти двух стран.
Напомним, в конце 2022 года Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с генконсулом Китая. Они также обсудили совместное освоение острова Большой Уссурийский.
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