Школьников познакомили с квантовыми технологиями в Хабаровском крае Фото: минобрнауки Хабаровского края

Госкорпорация «Росатом» вместе с Российским квантовым центром подготовили материалы для нового «Урока цифры». На этот раз школьников знакомят с квантовыми технологиями. Занятия в Хабаровском крае стартовали 5 апреля. Они продлятся до 30 числа.

В хабаровской школе №13 прошел открытый урок. Ребятам рассказали об основах квантовой физики и их применении на практике. Для закрепления знаний школьники выполнили задания на онлайн-тренажере. Освоить непростую тему 10-классникам помогли сотрудники Научно-исследовательской лаборатории моделирования квантовых процессов ТОГУ.

- В некоторых направлениях науки Хабаровский край находится на передовых позициях. В 2022 году международная группа ученых экспериментально доказала существование новой частицы - тетранейтрона. Предположение сделала группа физиков, в состав которой входили сотрудники ТОГУ. Надеемся, благодаря «Урокам цифры» школьники захотят стать частью нашего сообщества, - сказал Алексей Гончаров, молодой ученый.

Подобный «Урок цифры» пройдет во всех школах региона. Он станет последним в этом учебном году.

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