Сотрудники ФСБ накрыли нарколабораторию в Магадане Фото: УФСБ России по Магаданской области

Житель Магадана организовал производство запрещенных веществ. Его деятельность вскрыли сотрудники ФСБ во время оперативно-розыскных мероприятий. Правоохранители обнаружили нарколабораторию, где мужчина готовил психотропные вещества для продажи.

- Также было установлено, что он выращивал наркосодержащие растения, в том числе в Краснодарском крае, - уточнили в УФСБ России по Магаданской области.

На подозреваемого завели уголовное дело по нескольким статьям, среди которых - изготовление, хранение и продажа наркотиков. Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее полиция задержала 20-летнюю девушку из Средней Азии, которая решила подработать наркокурьером в Хабаровске. Она получала партии запрещенки по почте и делала закладки по городу.

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