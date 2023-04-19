Михаил Дегтярев провел личный прием граждан Фото: Михаил Дегтярев провел личный прием граждан

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, выслушал просьбы жителей во время личного приема граждан. Он прошел в приемной президента России.

Хабаровчанин Владимир Резединов, который живет в частном секторе Овощесовхоза обратился к главе региона, попросив закончить догазификацию жилых домов. Мужчина сказал, что работы в окрестностях начались еще в прошлом году, но пока не закончились. Несколько десятков жилых домов все еще не подключены к центральным сетям. Местные жители готовы подключить газоснабжение, чтобы сократить расходы на оплату коммуналки. Михаил Дегтярев поручил ответственным руководителям профильных краевых и муниципальных ведомств закончить работы по газификации в августе 2023 года.

- Ставлю задачу краевому минэнерго, администрации Хабаровска в лице мэра Сергея Кравчука и АО «Газпром газораспределение Дальний Восток» завершить все работы до 15 августа. Не позже! - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона также предупредил, что лично проверит готовность работ по истечению установленного срока.

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