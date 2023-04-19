Автобусные остановки станут арт-объектами в Железнодорожном районе Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Начавшаяся в 2022 году акция по благоустройству автобусных остановок продолжится в Хабаровске и в 2023-м. Юные художники краевой столицы раскрасят павильоны, сделав из них уникальные арт-объекты. Чтобы выбрать эскизы, которые перенесут на остановки, в Хабаровске проводится конкурс. Участвовать в нем могут все желающие.

- Конкурс стартовал 27 марта. Он продлится до 27 апреля. В течение месяца любой желающий может прислать свой эскиз на почту grinerea@khv27.ru, - рассказали в администрации Хабаровска.

Эскизы могут быть выполнены в любой технике карандашом или красками. Нужно учитывать масштаб будущего рисунка: высота - 1,7 метра, ширина центральной стенки - пять метров, а двух боковых стен - один метр. Победители конкурса получат дипломы и возможность разукрасить одну из остановок города.

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