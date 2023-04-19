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НовостиОбщество19 апреля 2023 3:03

Вопросами сохранения и укрепления здоровья молодых людей займутся в Хабаровске

В городе прошло заседание Общественного совета по вопросам охраны здоровья
Александра ЯВИЩЕНКО
Вопросами сохранения и укрепления здоровья молодых людей займутся в Хабаровске

Вопросами сохранения и укрепления здоровья молодых людей займутся в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

В Городском дворце культуры состоялось заседание при мэре Хабаровска Сергее Кравчуке. Участие в собрании приняли представители администрации краевой столицы, руководители организаций. Они обсудили вопросы сохранения и укрепления здоровья молодежи, профилактику вредных привычек. Также был рассмотрен вопрос об активизации работы по привлечению хабаровчан к выполнению нормативов комплекса ГТО.

- Мы будем и дальше развивать спортивные традиции. В движении «Готов к труду и обороне» участвует все больше хабаровчан. В основном это учащиеся школ, техникумов и вузов, - сказал Сергей Кравчук.

По словам мэра, пропаганда здорового образа жизни и приобщение молодежи к физкультуре - это одни из важнейших задач государства и общества.

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