Закладка камня состоялась на месте строительства здания Арбитражного суда Хабаровского края Фото: Арбитражный суд Хабаровского края

Строительство нового здания Арбитражного суда Хабаровского края предусмотрено федеральной программой «Развитие судебной системы России на 2013-2024 годы». 18 апреля на месте, где будет возводиться постройка, заложили первый камень. На церемонии присутствовали представители краевых министерств и ведомств ДФО, администрации Хабаровска и Арбитражного суда и другие гости.

В разработанном проекте предусмотрено восьмиэтажное здание с комфортными помещениями для посетителей суда, для офисов судей и сотрудников, конференц- и залы заседаний с комнатами для совещаний, столовая и другие помещения. В постройке будет установлен современный программно-аппаратный комплекс. Площадь здания составит 11 075 квадратных метров, а площадь застройки - 2 234 «квадрата».

Новое здание Арбитражного суда появится в Хабаровске в районе остановки «Детский мир» на Калинина. Приблизительная стоимость работ составит около полутора миллиардов рублей.

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