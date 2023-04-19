Сергей Кравчук поручил отремонтировать дорогу вдоль сквера по улице Рокоссовского

Управление дорог приступит к ремонту в ближайшее время Фото: Администрация Хабаровска

В ходе рабочей поездки в Индустриальный район мэр Хабаровска осмотрел состояние сквера по улице Рокоссовского. Объект появился в краевой столице в 2022 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Все малые архитектурные формы сквера достойно пережили зиму, и объект подходит к теплым сезонам во всеоружии, оставаясь привлекательным местом для отдыха с детским городком, площадкой для воркаута и камерами видеонаблюдения.

Однако местные жители обратились с просьбой отремонтировать проезжую часть, которая тянется вдоль домов рядом со сквером. Мэр сообщил, что вопрос уже находится под контролем.

- Сейчас специалисты собирают необходимую для проведения работ документацию. В ближайшее время управление дорог приступит к ремонту именно этого участка, - сообщил Сергей Кравчук.

Кроме того, решения, по словам жителей, требует и проблема освещения. Глава города заверил, что как только будут оформлены необходимые документы, МУП «Горсвет» приступит к работе по решению проблемы, и фонари заработают уже к началу лета.

Общаясь с жителями, Сергей Кравчук призвал хабаровчан присоединяться к голосованию за благоустройство территорий на 2024 год.

- Именно благодаря вашему участию нам удается привлечь в город средства для благоустройства скверов и парков. Голосование в этом году началось 15 апреля и продлится до 31 мая. Прошу вас проявить свою заинтересованность и поучаствовать в нем. Так мы сможем обустроить сразу несколько зон отдыха в следующем году, - подчеркнул мэр.