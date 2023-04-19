Пять школьников из Хабаровского края стали призерами олимпиады по физкультуре Фото: Пресс-служба ДВГАФК

В Нижнем Новгороде прошел финал Всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. За победу на последнем этапе испытаний боролись 256 участников из 80 регионов страны. Хабаровский край представляли пять человек, и все они стали призерами. Спортсмены справились с теоретическими и практическими заданиями по гимнастике, спортивным играм и легкой атлетике.

- Было тяжело, что-то получалось, что-то нет. Но мы продолжали стремиться к результату и все-таки справились. Это самое главное, - рассказал Ярослав Товстопят, десятиклассник, призер олимпиады из Хабаровска.

Все победители и призеры получили возможность выбрать любой вуз России для поступления. Достижения на олимпиаде дают возможность попасть на учебу без вступительных экзаменов. Кроме того, призеры будут получать ежегодную премию генерал-губернатора Н. И. Гродекова. В 2022 году ее получили 12 старшеклассников.

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