Все ледовые переправы закрылись в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае закрылись последние четыре ледовые переправы, которые работали в Аяно-Майском и районе имени Полины Осипенко. Выезжать на лед стало небезопасно, так как даже там, где он еще остался, покров сильно истончился и может не выдержать веса техники.

- В настоящее время выход и выезд на лед на водоемах опасен! Высок риск провала людей и техники под воду, - предупредили жителей региона в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

На Амуре все еще продолжается вскрытие льда. У Хабаровска сейчас можно наблюдать редкий ледоход. Граница вскрытия реки проходит у села Троицкое Нанайского района.

Жителей края также призывают не выходить на водоемы на лодках и других маломерных судах до открытия речной навигации.

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