Принять участие в фестивале «Анимур» приглашают камчатцев Фото: правительство Камчатского края

Жители Камчатского края могут стать участниками международного фестиваля анимационного кино «Анимур». В этом году он пройдет во второй раз. Мероприятие состоится в Хабаровске с 28 сентября по 1 октября. Заявки от участников принимаются до 15 июня.

- Первый «Анимур» в сентябре 2022 года показал, что дальневосточные зрители сильно интересуются искусством анимации. Для них важно чувствовать, что они и их регион являются частью мирового культурного пространства. Фестиваль собрал больше семи тысяч зрителей, которые посмотрели 278 фильмов из 73-х стран мира, - сказала Александра Дубовская, директор фестиваля.

В этот раз комиссия отбирает короткометражные анимационные фильмы и сериалы, созданные в 2021-2023 годах. За звание лучших сразятся картины из России, Юго-Восточной Азии и стран АТР. Фильмы из других регионов мира покажут вне конкурса. Сюда принимают короткометражки и полный метр на разные темы и с различными сюжетами. Победителей выберут в восьми номинациях.

Подать заявку на участие фильма можно через форму на сайте фестиваля или онлайн-платформы Film Freeway и Festhome.

Также во время фестиваля пройдут тематические дискуссии, мастер-классы и встречи с профессионалами. Чтобы все успеть, мероприятие продлили на весь день. А еще в этот раз будет кое-что новое: питчинг - конкурс презентаций от молодых аниматоров Дальнего Востока.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.