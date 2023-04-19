«Нашел на обочине»: водитель фуры под наркотиками перевозил опасный груз в Хабаровском крае

Грузовик с боеприпасами задержали на трассе «Уссури» в Хабаровском крае Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Жители Вяземского района обратились в полицию, заявив, что по трассе «Уссури» едет грузовик, водитель которого ведет себя неадекватно. Сообщение было передано автоинспекторам, которые обнаружили фуру и остановили ее. За рулем находился 37-летний мужчина. Казалось, что он находится под действием наркотиков. Впоследствии это предположение подтвердило медицинское освидетельствование.

- Во время досмотра фуры в кабине водителя нашелся пакет, в котором было 99 патронов калибра 5,6 миллиметров. Результаты экспертизы подтвердили, что боеприпасы боевые и пригодны к стрельбе, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Когда полицейские нашли патроны, водитель поспешил от них откреститься. Мужчина сказал, что нашел их на обочине во время одной из остановок. Находка его заинтересовала, и он решил оставить боеприпасы себе.

За незаконное хранение и перевозку патронов на водителя завели уголовное дело. Его могут лишить свободы на срок до пяти лет. Кроме того, мужчину обвинили в вождении машины в состоянии опьянения. Материалы по административному нарушению переданы в суд для рассмотрения.

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