Речные пассажирские перевозки из Хабаровска в Фуюань возобновятся к лету 2023 года Фото: минтуризма Хабаровского края
19 апреля в правительстве Хабаровского края прошла встреча с делегацией народного правительства китайского города Фуюань. На повестке были вопросы развития территории острова Большой Уссурийский. Также участники встречи обсудили возобновление речного пассажирского сообщения между городами.
- В ходе переговоров стороны определили предварительные сроки начала перевозок. Ориентировочно, это случится в конце мая – начале июня. Также договорились об обмене списками уполномоченных туроператоров для работы на канале безвизового туризма между Россией и Китаем, - рассказали в минтуризма Хабаровского края.
Теперь при поездках в Фуюань можно будет оформлять визы по прибытию в Китай. Фуюань получил право заниматься выдачей этих документов россиянам.
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