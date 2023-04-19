Речные пассажирские перевозки из Хабаровска в Фуюань возобновятся к лету 2023 года Фото: минтуризма Хабаровского края

19 апреля в правительстве Хабаровского края прошла встреча с делегацией народного правительства китайского города Фуюань. На повестке были вопросы развития территории острова Большой Уссурийский. Также участники встречи обсудили возобновление речного пассажирского сообщения между городами.

- В ходе переговоров стороны определили предварительные сроки начала перевозок. Ориентировочно, это случится в конце мая – начале июня. Также договорились об обмене списками уполномоченных туроператоров для работы на канале безвизового туризма между Россией и Китаем, - рассказали в минтуризма Хабаровского края.

Теперь при поездках в Фуюань можно будет оформлять визы по прибытию в Китай. Фуюань получил право заниматься выдачей этих документов россиянам.

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