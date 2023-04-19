От клещей обрабатывают парки и скверы в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

Сезон клещей в Биробиджане в самом разгаре. Поэтому в городе началась акарицидная обработка. Она позволяет уничтожить насекомых на открытой местности с помощью специальных препаратов. Для человека и животных они безопасны.

- В целях соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и для предупреждения распространения клещевого энцефалита на территории города проводятся противоклещевые мероприятия, - рассказал Максим Семенов, мэр Биробиджана.

Уже обработаны Сквер Победы, площадь Ленина, набережная реки Бира. По словам главы города, клещей также уничтожили на кладбище и привокзальной площади.

Напомним, в конце марта от укуса клеща в Хабаровском крае пострадал ребенок. Это был первый случай в этом году. насекомое присосалось к юному жителю поселка Красная Речка. Родители малыша тут же обратились в больницу, его осмотрели врачи.

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