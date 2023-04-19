Хабаровчане смогут оформить китайскую визу в городе Фуюань
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Во время встречи представителей правительства Хабаровского края с делегацией из китайского города Фуюань стороны обсудили вопрос о возобновлении пассажирских перевозок речным транспортом. Участник встречи установили предварительный срок на конец мая – начало июня. Кроме того, было принято решение упростить выдачу россиянам виз в Китай.
- При поездках в Фуюань можно будет оформлять визы по прибытию в КНР. Недавно город получил такое право, - сказал Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.
Также стороны договорились об обмене списками уполномоченных туроператоров для работы на канале безвизового туризма между Россией и Китаем. Китайской делегации рассказали и о грядущих изменениях в законодательстве России. С 1 июля 2023 года аттестация экскурсоводов и гидов-переводчиков для оказания услуг на территории РФ становится обязательной.
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