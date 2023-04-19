Ветер будет метать капли дождя в лицо: погода резко испортится в Хабаровске 20 апреля

Циклон с дождем и снегом придет в Хабаровский край 20 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Погода в Хабаровске 20 апреля принесет новые неприятности. Жителей краевой столицы ждет дождливый день и небольшое похолодание. Осадки дополняться крепким ветром, скорость которого периодами будет достигать 20 метров в секунду. днем температура воздуха будет от +8 до +10, а ночью упадет до 1-3 градусов.

На юге и в центральной части Хабаровского края ожидаются дождь и мокрый снег. В этих районах порывы ветра также будут достигать 20 метров в секунду. Стабильной ситуация останется на севере региона. Там вероятность осадков будет низкой, кроме Охотского и района имени Полины Осипенко. Синоптики прогнозируют здесь мокрый снег.

Температура на юге края будет колебаться от -1 ночью до +15 днем, в центре региона – от -9 до +10, а в северной части – от -11 до +6 градусов.

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