За продажу товаров с мультяшными котами оштрафовали предпринимателя из Хабаровского края Фото: Даниил ОПАРИН

Бизнесмен из Комсомольска-на-Амуре заплатил компенсацию за нарушение прав на товарный знак. В своем магазине он продавал товары с изображением героев мультика «Три кота». Это не понравилось правообладателю, и он обратился в суд.

- В отделе судебных приставов было заведено исполнительное производство, о чем сотрудник службы уведомил должника и предупредил об ответственности за уклонение от исполнения судебного решения, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Также на счета мужчины обратили взыскание, а с автомобилями запретили проводить какие-либо регистрационные действия. В итоге бизнесмен выплатил больше 112 тысяч компенсации.

Напомним, ранее в Хабаровском крае приставы заставили мужчину изменить условия содержания куриц. Дело в том, что хабаровчанин занимался разведением птиц, но их шум и продукты жизнедеятельности сильно мешали соседу.

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