Еще одно общественное пространство появится в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В столице Еврейской автономной области появится еще одно общественное пространство. Территорию, расположенную между городским отделом полиции и домом №48 по улице Советской, выбрали сами жители города во время рейтингового голосования в 2021 году. Скоро там можно будет погулять с детьми и отдохнуть.

Подрядчика уже выбрали, с ним подписали контракт. Работать он начнет совсем скоро.

- В 2021 году впервые прошло рейтинговое голосование, биробиджанцы активно включились в работу и высказали свое мнение о том, какую территорию они хотят видеть благоустроенной. И в этом году у нас в городе на одно общественное пространство станет больше. На следующий год также запланированы ремонтные работы, - сказал Максим Семенов, мэр города.

Сейчас такое голосование проходит в поселке Теплоозерск Облученского района. Глава Биробиджана просит помочь соседям и отдать свой голос, чтобы у детей появилась новая площадка.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.