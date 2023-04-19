Дорогу в районе Свято-Елизаветинского храма перекроют в Хабаровске
Фото: Администрация Хабаровска
В ближайшее воскресенье в Хабаровске временно ограничат движение транспорта в районе Свято-Елизаветинского храма. 23 апреля с 11:00 до 12:30 пройдет городской крестный ход, который проведет Хабаровская епархия.
- Маршрут будет проходить от Свято-Елизаветинского храма на Воронежской, 49а и по территории прилегающего микрорайона. Возможна временная приостановка движения личного транспорта и автобусов по улицам Воронежская и Большая, - рассказали в администрации Хабаровска.
Жителей краевой столицы просят с пониманием отнестись к временным ограничениям и прокладывать маршрут через город с учетом этой информации.
Напомним, ранее в мэрии рассказали, будет ли шествие «Бессмертного полка» в Хабаровске 9 мая 2023 года и в каком формате оно будет проходить.
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