Адвоката осудили за мошенничество в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме приговор суда за мошенничество и подделку документов выслушал адвокат областной коллегии. Следователи собрали против него достаточно доказательств.

В 2020 году он заключил договор с мужчиной, пообещал помочь ему юридически. Но делать этого изначально не собирался, зато взял с клиента 50 тысяч рублей, которые потратил на себя.

- С целью создания видимости надлежащего исполнения договорных обязательств и сокрытия факта хищения денежных средств адвокат в мае 2022 года самостоятельно изготовил решения судов, якобы вынесенные в пользу его доверителя, и направил подделки потерпевшему по месту проживания в другой город, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Пока шло следствие, обвиняемый возместил материальный и моральный вред. Ему дали три года условно, столько же ему нельзя заниматься адвокатской деятельностью.

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