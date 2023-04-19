Флагманская школа появится в Хабаровске Фото: Евгений Никонов
В краевой столице до 2025 года может появиться флагманская школа. Регион стал одним из участников проекта Министерства просвещения РФ. Об этом рассказал Евгений Никонов, зампред правительства Хабаровского края по социальным вопросам.
- В Рязани состоялось совещание под руководством помощника президента Максима Орешкина и министра просвещения Сергея Кравцова. Тема - реализация пилотного проекта по созданию в шести российских регионах флагманских школ с передовыми технологиями обучения, - рассказал Евгений Никонов.
На совещании по поручению губернатора края представили проект школы в Хабаровске. Все флагманские школы будут строиться по одному замыслу. В них смогут учиться 800 ребят, у 300 из которых будет возможность жить на территории учебного заведения. Здесь предусмотрено все: бассейны, спорткомплексы, учебные мастерские и взаимодействие с лучшими вузами страны.
Пока идет работа над финансовой моделью проекта. Известны уже и сроки окончания строительства. Они намечены на осень 2025 года.
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