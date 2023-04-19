Некачественную курицу нашли в Хабаровске Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»

Партию некачественных куриных полуфабрикатов нашли в Хабаровске. Продукция не соответствовала норме по органолептическим показателям.

Специалисты исследовали замороженное мясо и бедро цыплят-бройлеров. Вид и цвет был не тот, у кожи и мышечной ткани имелись признаки обезвоживания. Они оказались заветрены и подсохли, в некоторых местах имелись белые пятна.

- Проба поступила в лабораторию для проведения экспертизы некачественного товара, поступившего в адрес получателя, - рассказали специалисты ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора».

Всю информацию о проверке внесли в ветеринарную систему «Веста» и составили срочный отчет.

Напомним, в Магаданской области спрогнозировали ухудшение качества питьевой воды. Это может произойти в Соколе и Магадане в мае. Специалисты ожидают, что такая ситуация сохранится до тех пор, пока в регионе не закончится паводковый период.

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