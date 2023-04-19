Мужчина пытался убить начальника за увольнение жены в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Николаевске-на-Амуре заместитель руководителя золотодобывающей компании планировал уволить свою сотрудницу. Ее муж решил отомстить начальнику самым зверским способом - убить обидчика.

Мужчина изрядно выпил и отправился к начальнику. Он ударил его ножом в шею и грудь. К счастью, потерпевшему вовремя помогли врачи.

- Городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего работника. Он обвиняется в покушении на убийство, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Дело направили в городской суд. Там мужчине вынесут приговор.

Напомним, в Вяземском районе женщина угрожала бывшему мужу расправой над детьми. Она хотела, чтобы экс-супруг отдал ей пособие. В итоге ее осудили за вымогательство 20 тысяч рублей. К слову, после развода пара договорилась, что сыновья будут жить с отцом.

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