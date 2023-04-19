Больше 40 участков дорог отремонтируют в Хабаровске в 2023 году Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается ремонт дорог по нацпроекту. Его качество находится на особом контроле у мэра города. В этом году в планах на преображение – 45 участков дорог. Больше половины откроются для движения уже к августу.

Представители управления дорог 19 апреля отправились в рабочую поездку по городу и посмотрели, как идет ремонт в переулке Полоцком. Здесь должны привести в порядок тротуар и проезжую часть. Сейчас на участке меняют бортовой камень и основание. Этот участок длиной 220 метров, его должны закончить к концу мая. В программу переулок включили после жалоб людей.

- Выполнение работ - на особом контроле у мэра Хабаровска. Во время рабочих поездок он лично проверяет, как рабочие справляются, укладываются ли они в сроки и есть ли жалобы на качество работ от людей. По его поручению наши специалисты каждый день инспектируют объекты, - сказал Олег Дворянинов, замначальника отдела управления дорог и внешнего благоустройства.

Сейчас работы идут еще на нескольких объектах. Продолжается ремонт Тихоокеанский улицы – самого крупного участка на данный момент. Ее делают с прошлого года. Здесь появится четырехполосная дорога, освещение, новые остановки, тротуары и светофоры.

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