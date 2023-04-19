Включить сквер «Руки мира» в федеральную программу предложил мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске могут отремонтировать сквер «Руки мира». Включить его в федеральную программу благоустройства предложил мэр города. Во время рабочей поездки он заметил, что общественному пространству нужна перезагрузка.

- Видно, что плитка на постаменте, на котором находится скульптура, местами износилась, а где-то и вовсе отсутствует, лавочки выглядят неприглядно и сама композиция нуждается в реставрации, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Он поручил департаменту архитектуры проработать этот вопрос. И так как зона среди людей популярная, ее нужно наполнить дополнительно: поменять брусчатку, отремонтировать скульптуру, установить малые архитектурные формы. Поэтому его нужно включить в программу и представить на голосование жителям города. К слову, благодаря именно этому голосованию удается привлечь деньги на ремонт тех скверов и парков, которые хотят преобразить хабаровчане.

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