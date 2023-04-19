Бесплатные автобусы запустят в Родительский день в Магадане Фото: администрация Магадана

В Магадане в Родительский день администрация запустит автобусы для кладбища. По информации мэрии, ездить маршруты будут совершенно бесплатно. Общественный транспорт будет работать 25 апреля с 9 до 19 часов.

- Перевозка пассажиров будет осуществляться от начального пункта отправления «Соборная площадь» до конечного пункта «Верхняя площадка кладбища (14 км)» и обратно, - рассказали в администрации города.

Второй маршрут, по которому смогут отправиться магаданцы, - от остановки «Кладбище (14 км)» по объездной дороге «13 км ФАД - Солнечный» до пункта «Верхняя площадка кладбища (14 км) и обратно.

Точного расписания маршрутов нет. В мэрии отметили, что они будут отправляться по мере наполнения.

На кладбище Комсомольска-на-Амуре тоже поедут специальные автобусы. Всего будет два маршрута, которые планируется запускать с интервалом примерно в полчаса. Правда, за проезд нужно заплатить.

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