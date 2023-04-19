Здание почты загорелось из-за обогревателя в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области
Отделение «Почты России» горело в Магаданской области. По информации МЧС, пожар начался из-за неисправного обогревателя.
Происшествие случилось в отделении на улице Раковского в Сусумане. Горела подсобка. Оператор услышал хлопок, зашел в помещение и увидел пламя. Мужчина вызвал спасателей и начал эвакуировать посетителей и персонал.
- Через минуту к месту вызова прибыли два отделения пожарно-спасательной части №4 в количестве восьми человек и двух единиц техники. Через восемь минут возгорание было локализовано и вскоре ликвидировано полностью, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.
Пожар охватил два квадратных метра площади. Огонь повредил мебель и обогреватель. Стены закоптило. К счастью, это все, что пострадало. Люди травмы не получили.
Дознаватели уже назвали предварительную причину возгорания – сломанный обогреватель.
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