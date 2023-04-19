Собирают талую воду, чтобы помыться: жители Хабаровска не могут признать свой дом аварийным Фото: скриншот

В Кировском районе Хабаровска по переулку Зеленоборскому расположен дом. Его построили в 1858 году, тогда же, когда и появилась краевая столица. Состояние здания просто ужасное, но аварийным его так и не признают.

Целый год под домом стоит вода. Из-за постоянной сырости соседями людей стал грибок, разъевший стены. Канализации и водопровода здесь нет. Людям приходится собирать талую и дождевую воду, чтобы помыться и постирать. Выгребная яма расположена на пригорке, и все нечистоты стекают вниз, прямо во двор.

- Управляющая компания сообщила, что чистить уличный туалет нет технической возможности. Хотя жильцы исправно оплачивают счета ЖКХ, и должников в доме нет, - рассказал Михаил Сидоров, депутат городской думы Хабаровска.

При этом все жители исправно платят за комуналку. Когда решили узнать у управляйки, куда идут деньги, получили ответ: за замену лампочек в туалете и подъездах. Но к туалету электричество не подведено, и в доме нет подъездов. На второй этаж ведут отдельные лестницы. Сотрудники скорой отказываются подниматься туда из-за аварийных лестниц.

Михаил Сидоров пообещал помочь людям и подготовил обращение в администрацию города.

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