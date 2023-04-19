Восстановление прав дольщиков обсудили в Хабаровском крае Фото: Закдума Хабаровского края

Права обманутых дольщиков продолжают восстанавливать в Хабаровском крае. В Законодательной думе 19 апреля прошел «Правительственный час» на эту тему. С докладом на нем выступил представитель комитета стройнадзора.

- Накануне мероприятия депутаты направили вопросы в правительство края, на которые рассчитывают получить ответы. Парламентариев интересуют перспективы решения проблемы в 2023 году, риски несоблюдения сроков завершения строительства проблемных объектов и восстановление нарушенных прав пострадавших граждан, и какие меры принимаются для недопущения появления новых пострадавших, - рассказали в Законодательной думе Хабаровского края.

Также депутатов интересовало, как нововведения в законах помогли защитить пострадавших и каковы результаты работы Фонда по их защите.

Сегодня в регионе 52 здания на долевых условиях строят 48 застройщиков. Около половины из них работают со счетами эскроу. Пострадавшим сегодня выплачивают компенсации, объекты передают новым застройщикам, а дольщикам предоставляют квартиры в домах с высокой степенью готовности.

В прошлом году и за три месяца текущего из числа проблемных объектов исключили 23 дома. Там остаются еще 14 зданий, в которых дольщиками являются 1 658 человек. По каждому дому разработали дорожную карту.

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