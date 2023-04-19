Новую экотропу открыли в заповеднике ЕАО Фото: пресс-служба заповедника

В заповеднике «Бастак» Еврейской автономной области 18 апреля открыли экологическую тропу «Тигриная». Ее создали на средства гранта Русского географического общества. Разрабатывали дизайн и строили тропу сотрудники заповедника и волонтеры. Им помогали ученики школы №8 Биробиджана и местные предприниматели.

- В открытии экотропы приняли участие сотрудники заповедника «Бастак», члены регионального отделения Русского географического общества во главе с председателем, а также волонтеры. Они сказали теплые слова приветствия, а после перерезали ленту входной арки на экологическую тропу, - рассказали в заповеднике.

Для посетителей провели ознакомительную экскурсии, а после устроили чаепитие с пирогами. Теперь всех желающих ждут в гости. Записаться можно на сайте заповедника. Благодаря экотропе можно узнать много нового о природе региона, а также о живущих там хищниках - тиграх.

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