Затяжные дожди прогнозируют Хабаровскому краю с 20 апреля Фото: Евгения ГУСЕВА

Больше половины весны прошло, а в Хабаровском крае погода все еще далека от ожиданий. Вместо солнца и распускающихся листьев на деревьях в регионе короткие периоды потепления сменяются заморозками, ветром и даже снегом. Не радует прогноз и на ближайшие дни. Синоптики предупреждают о затяжных осадках, до конца недели.

Так, в Хабаровске дождь начнется 20 апреля и продолжится до пятницы. В субботу будет пасмурно, а в воскресенье возможны небольшие осадки ночью. Жителям краевой столицы не стоит ждать потепления. Ближайшие четыре дня температура не поднимется выше +10 градусов.

В Комсомольске ситуация будет похожей. До конца рабочей недели будут идти дожди, а в субботу установится пасмурная погода. Ночами температура будет падать ниже ноля, а днем доходить до +7 градусов.

В Николаевском районе жителям стоит приготовиться к снегу. Он будет идти 21 и 22 апреля, сопровождаясь небольшим морозом до -4 градусов.

В Советско-Гаванском районе дожди ударят 21 апреля. Осадки не прекратиться до конца пятницы. К воскресенью погода немного наладиться. Ветер стихнет, а температура поднимется до +9 градусов.

В других районах Хабаровского края вероятность осадков будет оставаться высокой до конца недели. Вместе с дождями в регионе сохранится прохладная и пасмурная погода. Только на следующей неделе будет небольшое потепление, но без резкого повышения температур.

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