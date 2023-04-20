Заманивал жертв сеном: житель Комсомольска попал в колонию из-за 50 тысяч рублей

Мужчина лишился свободы из-за продажи придуманного сена в Комсомольске-на-Амуре Фото: Андрей АБРАМОВ

История берет начало в октябре 2022 года. Тогда 39-летний житель Города юности выставил объявление на одном из сайтов о продаже сена. Ему начали звонить потенциальные покупатели, которым мужчина предлагал внести предоплату. Клиенты соглашались и переводили деньги на карту. При этом счет был открыт на третье лицо. Когда средства поступали на баланс, «продавец» переставал отвечать на звонки и сообщения.

- Установлено, что таким образом мошенник обманул четырех человек. Всего он украл у них 50 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Мужчину обвинили в мошенничестве. При рассмотрении дела суд учел смягчающие и отягощающие обстоятельства. В числе первых - явка с повинной, помощь в раскрытии и расследовании преступления, раскаяние, возмещение ущерба и состояние здоровья. Отягощающим обстоятельством стал рецидив преступлений. Виновника приговорили к трем годам и девяти месяцам колонии строгого режима.

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