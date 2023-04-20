День открытых дверей пройдет в учебных учреждениях Хабаровского края 22 апреля Фото: минобрнауки Хабаровского края

22 апреля в России пройдет Единый день открытых дверей. В мероприятии примут участие образовательные учреждения 55 регионов страны. Гостей будут ждать и заведения Хабаровского края. В губернаторском авиастроительном, колледже водного транспорта и промышленности, хабаровском техникуме железнодорожного транспорта пройдут мастер-классы, профессиональные пробы, встречи с работодателями и родительские собрания.

- Приглашаем старшеклассников и их родителей познакомиться с проектом «Профессионалитет», специальностями и условиями обучения в наших образовательно-производственных кластерах. В регионе уже созданы два - «Машиностроение» и «Железнодорожный транспорт». В 2023 году состоится первый набор студентов по кластеру «Водный транспорт», - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Начало мероприятий в учебных заведениях запланировано на 11:00.

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