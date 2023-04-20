Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 апреля 2023 1:16

Женщина сбила семилетнего ребенка во дворе дома и сбежала в Хабаровске

В результате аварии мальчик получил травмы
Александра ЯВИЩЕНКО
Женщина сбила семилетнего ребенка во дворе дома и сбежала в Хабаровске

Женщина сбила семилетнего ребенка во дворе дома и сбежала в Хабаровске

Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

19 апреля примерно в 17:10 хабаровчанка ехала на «Тойоте Аква» через двор дома №2 на Подгаева. Проезжая прямой участок дороги, 39-летняя женщина сбила семилетнего мальчика. Вместо того чтобы остаться с ребенком и оказать ему помощь, она уехала с места аварии. Позже женщина одумалась и вернулась.

- Пострадавшего ребенка приняли в травмпункте на Прогрессивной. Врачи осмотрели его и назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Сотрудники автоинспекции не смогли установить, была ли женщина пьяна в момент аварии. Медицинское освидетельствование не проводилось. Меру наказания ей изберут после того, как будут установлены все обстоятельства ДТП.

Напомним, накануне водитель пассажирского автобуса, насмерть сбивший человека в Комсомольске, выслушал приговор суда.