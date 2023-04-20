Женщина сбила семилетнего ребенка во дворе дома и сбежала в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

19 апреля примерно в 17:10 хабаровчанка ехала на «Тойоте Аква» через двор дома №2 на Подгаева. Проезжая прямой участок дороги, 39-летняя женщина сбила семилетнего мальчика. Вместо того чтобы остаться с ребенком и оказать ему помощь, она уехала с места аварии. Позже женщина одумалась и вернулась.

- Пострадавшего ребенка приняли в травмпункте на Прогрессивной. Врачи осмотрели его и назначили амбулаторное лечение, - рассказали в УГИБДД по Хабаровску.

Сотрудники автоинспекции не смогли установить, была ли женщина пьяна в момент аварии. Медицинское освидетельствование не проводилось. Меру наказания ей изберут после того, как будут установлены все обстоятельства ДТП.

Напомним, накануне водитель пассажирского автобуса, насмерть сбивший человека в Комсомольске, выслушал приговор суда.