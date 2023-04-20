14 рыб на 3,7 миллиона рублей выловили двое мужчин в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Двух жителей Николаевска будут судить за незаконную добычу, перевозку и хранение особо ценных водных биоресурсов. В ноябре 2022 года мужчины отправились на рыбалку, зная, что это запрещено. Они установили сеть на заледеневшем Амуре, с помощью которой выловили 14 экземпляров калуги.

- Свой улов рыбаки привезли домой на снегоходе. Рыбу нашли по месту жительства подозреваемых. Ее изъяли правоохранители, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Калуга - рыба осетровых видов, вылов которой запрещен. Мужчины нанесли ущерб государству в размере более 3,7 миллиона рублей. Уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы.