Права обманутых дольщиков восстановят до конца 2023 года в Хабаровском крае Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В закдуме Хабаровского края прошел «правительственный час», в ходе которого депутаты обсудили меры по восстановлению прав обманутых дольщиков. Среди них - выплата пострадавшим компенсации, передача недостроенных домов новым инвесторам, предоставление дольщикам готовых квартир в других домах.

По словам Ирины Зикуновой, спикера краевого парламента, причина проблемы кроется в нецелевой трате средств застройщиками. Есть и другая проблема - изменение требований к документации, необходимой для строительства. Иногда застройщикам приходится тратить много времени для переоформления бумаг.

- За 2022 год и начало 2023 года из единого реестра проблемных объектов исключены 23 дома. Такими еще остаются 14 объектов, в которых дольщиками являются 1 658 граждан, - рассказали в закдуме Хабаровского края.

Михаил Дегтярев поставил задачу - полностью решить проблему дольщиков до конца 2023 года. Для этого край сотрудничает с федеральным «Фондом развития территорий».