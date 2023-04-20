«Боролся» с интернетом и ТВ: хабаровчанину грозит до трех лет колонии за 26 преступлений

Мужчина пять месяцев оставлял людей без телевидения и интернета в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Полиция поймала 31-летнего жителя Индустриального района, который подозревается в совершении 26 преступлений. С июля по конец ноября 2022 года он оставил без интернета, телевидения и телефонии сотни людей. Мужчина пробирался на крыши многоэтажек, чтобы обрезать провода. За все время, пока он орудовал кухонным ножом, сумма ущерба составила 317 тысяч рублей.

- Украденный кабель обвиняемый опаливал, чтобы достать из него медную основу. Цветной металл он сдавал в пункты приема лома, а вырученные деньги тратил на свои нужды, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Задержанный оказался приезжим из поселка Эльбан. За его плечами немалый криминальный опыт. Ранее он уже бывал в колонии. В Хабаровске он жил в реабилитационных центрах или у случайных знакомых.

На мужчину завели дело по двум статьям - «Кража» и «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Расследование уже закончилось, а материалы следствия переданы в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу.