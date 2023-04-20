Хабаровский радиотехнический завод расширил мощности Фото: минпромторг Хабаровского края

Хабаровский радиотехнический завод – одно из ведущих оборонно-промышленных предприятий региона. Недавно на производстве расширили мощности. Здесь открыли сертифицированный сервисный центр по ремонту грузовой техники. Теперь на заводе будут обслуживать белорусские машины марки «МАЗ».

- Подписано соглашение на гарантийное сервисное обслуживание автомобилей «Урал». Для освоения нового профиля закуплены компьютеры и сканеры, а специалисты завода прошли обучение на профильных предприятиях в Минске и Миасе, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Сейчас на Хабаровском радиотехническом заводе работают 290 сотрудников. Они занимаются обслуживанием грузовой техники, ремонтируя до 30 машин в год. Отметим, что в Хабаровском крае сейчас зарегистрировано порядка 600 автомобилей марки «МАЗ», поэтому новый сервисный центр очень востребован в регионе.