Поколотили из-за приставки: двое мужчин напали ночью на прохожего в Хабаровске

Двух жителей Хабаровска осудили за грабеж с применением насилия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В уголовном деле, которое длилось больше года, наконец поставлена точка. Двух мужчин приговорили к колонии после того, как они напали ночью на случайного прохожего, избили его и ограбили.

История произошла в марте 2022 года. Молодой человек находился возле дома на Герцена, когда к нему подошли двое мужчин и начали без разбора наносить удары. Целью налетчиков был рюкзак парня, в котором находилась игровая приставка стоимостью около 30 тысяч рублей. Они забрали консоль и скрылись. На следующий день грабители сдали приставку в ломбард.

Позже полиция установила личности мужчин. Ими оказались жители краевой столицы 38 и 22 лет. На них завели уголовное дело и передали в суд.

- Одного из грабителей приговорили к 2,5 года лишения свободы, а второго - к двум годам, - уточнили в прокуратуре Хабаровского края.

Оба преступника будут отбывать наказание в колонии общего режима.