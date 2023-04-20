Михаил Дегтярев выступил с отчетом в законодательной думе Хабаровского края Фото: Вячеслав Реутов Фото: социальные сети

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края, выступил в закдуме перед депутатами с отчетом о проделанной работе в 2022 году.

- Минувший год был годом вызовов, единения и сплочения, настоящей проверкой на прочность. Несмотря ни на что, главная установка моей работы неизменна - работать в интересах всех жителей края. Мы вместе строим дома и корабли, поднимаем в небо самолеты, прокладываем дороги, заботимся о детях и пожилых, - сказал Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, валовой региональный продукт Хабаровского края в 2022 году превысил триллион рублей. Он обратил внимание присутствующих, что за этим стоит колоссальный труд. В 2023-м край празднует юбилей - 85 лет со дня основания. Поэтому губернатор считает, что эта знаменательная дата должна войти в историю как год достижений и побед.