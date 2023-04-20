Экстренное предупреждение из-за непогоды объявили в Магаданской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Колыму вернулась зима. Синоптики прогнозируют 21 апреля резкое ухудшение погоды. А спасатели предупреждают: высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Особенно внимательными стоит быть жителям Магадана, Ольского, Омсукчанского, Северо-Эвенского, Хасынского, Тенькинского, Ягоднинского и Сусуманского районов.

В пожарно-спасательном центре Магаданской области рассказали, что вероятны обрывы проводов, рекламных щитов и линий связи, нарушения в работе автобусов и коммунальных служб. Могут произойти аварии, в том числе с погибшими и пострадавшими. На дорогах - заносы и гололед. Из-за сильного ветра и метели возможно разрушение припая Охотского моря, бухт Нагаево и Гертнера.

Ночью в Хасынском, Тенькинском, Ягоднинском и Сусуманском районах пройдет сильный снег. Днем в Магадане ожидается ветер до 20 метров в секунду, такой же весь день будет дуть в Ольском, на побережье Омсукчанского, Северо-Эвенского районов.