Почти три тысячи многодетных мам получают досрочную пенсию в Хабаровском крае Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Многодетные женщины имеют право на досрочный выход на пенсию. Так, те, у кого три ребенка, могут уйти на отдых в 57 лет. Матерям, воспитавшим четверых детей, можно уходить на пенсию в 56 лет, а пятерых - в 50 лет. Таким правом в Хабаровском крае воспользовались 2,89 тысячи женщин. Из них 2 712 - мамы пятерых и более детей, 112 - женщины, родившие четверых, и 89 - троих детей.

- Для назначения досрочной пенсии многодетной маме нужно иметь не меньше 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных коэффициентов. Отпуск по уходу за ребенком покрывает только их часть. В стаж засчитаются полтора года ухода за каждым ребенком, но не больше шести лет, - рассказали в отделении Социального фонда России по Хабаровскому краю и ЕАО.

При выходе на досрочную пенсию учитываются и дети, которые были усыновлены в возрасте до восьми лет.