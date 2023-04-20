Сильные дожди и снег прогнозируют Хабаровскому краю 21 апреля Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Совсем не весенней будет погода в Хабаровском крае 21 апреля. В пятницу на большей части региона ожидается мокрый снег и сильные дожди. На дорогах возможен гололед. При этом скорость ветра по всей территории края будет доходить до 20-22 метров в секунду.

Погода в Хабаровске 21 апреля принесет осадки в виде мокрого снега. Ночью похолодает до -1, а днем столбик термометра покажет от +4 до +6 градусов.

На юге региона в пятницу ночью ожидается снег, местами сильный, а днем интенсивность осадков немного снизится. Температура в течение дня будет колебаться от -1 до +9 градусов.

В центральных районах Хабаровского края 21 апреля возможен гололед. Мокрый снег будет сменяться дождем и наоборот. Ночью ожидается от -6 до +2, а днем от ноля до +8 градусов.

На севере края осадки обойдут стороной только Тугуро-Чумиканский район. На остальной территории стоит ждать снега и дождя. На дорогах возможен гололед. Температура ночью будет от -6 до +5, а днем от ноля до +6 градусов.