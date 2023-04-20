Вышел из-под контроля: подростка-преступника задержали в ЕАО

Подростка из ЕАО поместили в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Подростка из Еврейской автономии поместили в центр временного содержания. 13-летний ребенок вышел из-под контроля родителей и встал на преступный путь. Чтобы помочь ему, Галина Приймак, старший помощник прокурора Ленинского района, приняла участие в рассмотрении заявления о размещении мальчика в исправительном учреждении. Документ отправил в суд начальник МОМВД России «Ленинский».

Установлено, что подросток дважды крал вещи, а также систематически совершает противоправные деяния. Он стоит на учете, но не подлежит уголовной ответственности из-за возраста. С ребенком работали органы профилактики, но он продолжил нарушать закон.

- Было принято решение о помещении несовершеннолетнего в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, где имеются специалисты по работе с такими ребятами, что должно принести пользу в виде его социальной адаптации, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Приймак.

Родители признались, что не справляются с подростком своими силами, и он вышел из-под их контроля. На данный момент решение о временном изъятии ребенка еще не вступило в силу, поэтому родственники могут его оспорить. Если же мальчик поедет в центр, он проведет там 30 дней. После этого с ним продолжат профилактическую работу.